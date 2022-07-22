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Antalya'da kız kardeşini darbettiği iddiasıyla bir kişiyi öldüren ağabey tutuklandı

22.07.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da kız kardeşini darbettiği iddiasıyla bir kişiyi öldüren ağabey tutuklandı

Antalya'da kız kardeşini darbettiğini iddiasıyla erkek arkadaşını öldüren yabancı uyruklu ağabey tutuklandı.

Dün Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi'nde Özbekistan uyruklu R.A, kız kardeşi D.A'ya şiddet uyguladığı gerekçesiyle Türkmenistan uyruklu Davlet Babayev ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.A, yanında getirdiği bıçakla Babayev'i birçok defa bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Babayev'in hayatını kaybettiğini belirledi. Babayev'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polise teslim olan R.A, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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