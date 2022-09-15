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Antalya'da komşusunu öldüren sanığa müebbet hapis cezası istendi

15.09.2022 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da komşusunu öldüren sanığa müebbet hapis cezası istendi

Antalya'da gürültü yaptığı iddiasıyla kendisini uyaran komşusunu tüfekle öldüren sanık için müebbet hapis cezası talep edildi.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet P. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müşteki yakınları ve taraf avukatları, duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen maktul Ramazan Kahraman'ın eşi Hanife Kahraman, olay günü sanığın yüksek sesle müzik dinlediği otomobiline gaz verip gürültü yaptığını, eşinin de balkona çıkarak "Kızım sınavlara hazırlanıyor." diyerek uyarıda bulunduğunu belirtti.

Sanığın küfrettiğini öne süren Hanife Kahraman, "Eşim eve girdikten sonra sanık 'Dışarı çık seni öldüreceğim' dedi. Eşim evin balkon demirlerini tuttuğu sırada, sanık iki el ateş etti. Eşim yere yığıldı. Ben de bayılmışım." dedi.

SEGBİS ile duruşmaya katılan maktulün 16 yaşındaki kızı Ayşenur Kahraman da sosyal hizmet uzmanı aracılığıyla verdiği ifadesinde, ders çalıştığı sırada sanığın aracıyla yüksek sesle müzik dinlediğini ve bundan rahatsız olduğunu söyledi.

Babasının da dışarı çıkarak sanığı uyardığını ifade eden Kahraman, "Sanık, babama 'Oraya gelirsem seni gebertirim' dedi. Babam içeri girdi. Sonra sanık babama 'Çık lan dışarı' diye bağırdı. Babama iki el ateş etti. Babam içeri girmeye çalıştı ama orada yığıldı." diye konuştu.

- Maktulde silah vardı iddiası

Sanık Mehmet P. ise aralarında 2014 yılında yaşanan bir kavgadan dolayı maktulün kendisine kin güttüğünü öne sürdü.

Olay günü maktulün elinde silah olduğunu iddia eden sanık, "Küfür eden de maktulün kendisidir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." dedi.

Sanık avukatı Burak Soybir, olay günü maktulün evinde bir silah olduğunu beyan eden tanıkları olduğunu, tanıkların sonraki duruşmada hazır edileceğini kaydetti.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanık Mehmet P'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti Mehmet P'nin tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

- Olay

Aksu ilçesinde 23 Mart 'ta meydana gelen olayda, Murtuna Mahallesi'nde yan yana evlerde komşu olan Ramazan Kahraman (39) ile Mehmet P. arasında gürültü nedeniyle çıkan tartışma sonunda Mehmet P. evinden aldığı av tüfeği ile evinin balkonunda bulunan Ramazan Kahraman'a 2 el ateş ederek ölümüne neden olmuştu.

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