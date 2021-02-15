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Antalya’da köy okulları yüz yüze eğitime başladı

15.02.2021 16:40 | Son Güncelleme:
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Türkiye genelinde olduğu gibi Antalya’da da yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bir süredir kapalı olan köy okulları yeniden yüz yüze eğitime başladı.Milli Eğitim Bakanlığı genelgesi çerçevesinde, ülke genelinde olduğu gibi Antalya’da da İl Umumi ve Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, kırsal alanlarda seyrek nüfuslu yerleşim bölgelerindeki ilkokul, ortaokul ve ana sınıflarında yüz yüze eğitime yeniden başlandı.İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okulların kısmi olarak yeniden açılmasıyla, Konyaaltı İlçesi Gökçam Mahallesi’ndeki Gökçam İlkokulu’nda tören düzenledi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Antalya’da da yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bir süredir kapalı olan köy okulları yeniden yüz yüze eğitime başladı.
Milli Eğitim Bakanlığı genelgesi çerçevesinde, ülke genelinde olduğu gibi Antalya’da da İl Umumi ve Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, kırsal alanlarda seyrek nüfuslu yerleşim bölgelerindeki ilkokul, ortaokul ve ana sınıflarında yüz yüze eğitime yeniden başlandı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okulların kısmi olarak yeniden açılmasıyla, Konyaaltı İlçesi Gökçam Mahallesi’ndeki Gökçam İlkokulu’nda tören düzenledi. Aileleri tarafından okula getirilen öğrenciler, İstiklal Marşı’nın okunması sonrası sınıflara geçti. Maskeli olarak okula gelen öğrenciler için, koridor ve sınıflarda dezenfektanların olduğu görüldü. Sıralar ve öğrenciler sosyal mesafe kuralına uygun olarak uzun bir aradan sonra ders başı yaptı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü verilerine göre, kentte 70 ilkokul, 67 ortaokul, 29 imam hatip ortaokulu olmak üzere toplam 166 okulda, 65 bin 941 öğrenci ve 2 bin 235 öğretmenin yüz yüze eğitime başladığı bildirildi.

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