Antalya'da kuyumcu çalışanını öldüren şüpheli, 2 kilogram altın çaldı

Antalya'da kar maskeli şüpheli, kuyumcu çalışanını silahla öldürüp, 2 kilogram altını alarak kaçtı.

Kepez ilçesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanına gelen kar maskeli şüpheli, yanında getirdiği silahla iş yeri çalışanı Abuzer Atakan Gür'ü (48) vurdu.

Yere düşen Gür'ü darbeden ve tekrar ateş eden zanlı, yaklaşık 2 kilogram altın alarak kaçtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, Gür'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.



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