Antalya'da Likya yolunda kaybolan 3 turist kurtarıldı

Antalya'da Likya yolunda yürüyüş yaparken kaybolan 3 turist ekiplerce kurtarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) ile AFAD ekipleri, Likya yolunda dağ yürüyüşü yaparken Göynük kanyonu mevkisinde kaybolduklarını bildiren 3 turiste ulaştı.

JAK ve AFAT ekipleri, Rus uyruklu Z.I, K.M. ile Kazakistanlı S.P'yi, mahsur kaldıkları yerden kurtardı.

Turistlerin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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