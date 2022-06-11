Antalya'da lunaparkta salıncağın kopması sonucu 3 çocuk yaralandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki lunaparkta salıncağın kopması sonucu 3 çocuk yaralandı.

Konyaaltı Caddesi, Atatürk Parkı'ndaki lunaparkta 'minimaks' denilen salıncak, çocukların binmesinden kısa bir süre platformdan çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine lunaparka sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle yerinden kopan salıncaktaki 3 çocuk itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların çalışması sonucu çıkarıldı.

Yaralı olduğu tespit edilen 3 çocuk ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Çocukların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

