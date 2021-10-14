YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da meslektaşı kadın polisi öldürdüğü öne sürülen sanığa 25 yıl hapis

Antalya'da meslektaşı kadın polisi öldürdüğü öne sürülen sanığa 25 yıl hapis

14.10.2021 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da meslektaşı kadın polisi öldürdüğü öne sürülen sanığa 25 yıl hapis

Antalya'da kadın meslektaşını intihara yönlendirdiği gerekçesiyle yargılanan polis memuruna, "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası verildi.

6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık polis memuru Ferda A, Eskişehir'den Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Hayatını kaybeden polis memuru Sultan Tat'ın yakınları ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında toplanan deliller ve Adli Tıp İhtisas Kurulu raporunu göz önünde bulundurarak sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Söz verilen sanık Ferda A, mütalaaya katılmadığını, ölen Tat'ın psikolojik sorunlarının olduğunu iddia etti.

Suçsuz olduğunu savunan sanık, hakkında berat kararı verilmesini talep etti.

Tat'ın annesi Emine Tat, kızının intihar edecek bir insan olmadığını ve sanığın kızını öldürdüğünü öne sürerek, Ferda A'nın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Ferda A, duruşmaya SEGBİS ile bağlandığı Eskişehir Adliyesi'nde polis tarafından gözaltına alındı.

- "Kızımı zorla karanlık yere götürdü ve öldürdü"

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan anne Emine Tat, kadınları öldürenlerin en ağır cezaların almasını, kadınların bir daha öldürülmemesini istediklerini söyledi.

Kızının suçsuz olduğunu belirten Tat, "Sanığa 25 yıl hapis cezası verildi, böyle bir karar çıkacağını biliyordum çünkü yavrum suçsuzdu. Kızımı zorla karanlık yere götürdü ve öldürdü." dedi.

Tat ailesinin avukatı Kudret Öngüt ise Tat'ın ölümünün ilk başta raporlara intihar olarak geçtiğini ancak dosyanın savcının önüne gitmesiyle yeniden soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Sanığın elinde barut izi tespit edildiğini ileri süren Öngüt, "Ortada çok somut deliller olmasına rağmen sanık hiç tutuklanmadı. Netice olarak hak yerini buldu, tutuklandı. Verilen karar zaman alsa da acılı yüreğimize su serpti. Adalet yerini buldu." diye konuştu.

Konyaaltı ilçesi Çakırlar mevkisinde 19 Temmuz 2019'da meydana gelen olayda, polis memuru Sultan Tat (39) silahından çıkan mermiyle hayatını kaybetmişti. Kadını cebir veya tehditle intihara sürüklediği iddia edilen meslektaşı Ferda A. hakkında, "kasten öldürme" suçundan dava açılmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayınvalidesini kurşun yağmuruna tutmuştu! Kan donduran detay: 'Planlı değil' denildi ama...Kayınvalidesini kurşun yağmuruna tutmuştu! Kan donduran detay: 'Planlı değil' denildi ama...
Çevre illerden bile gelenler var! Ücreti duyan soluğu yanında alıyorÇevre illerden bile gelenler var! Ücreti duyan soluğu yanında alıyor
Kepez Açık Hava Müzesinde minyatür eserler titizlikle temizleniyorKepez Açık Hava Müzesinde minyatür eserler titizlikle temizleniyor
Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar antalya

Antalya Namaz Vakitleri 14 Ekim Perşembe

İmsak
05:38
Sabah
06:57
Öğle
12:48
İkindi
15:59
Akşam
18:30
Yatsı
19:44

Antalya Nöbetçi Eczaneler14 Ekim Perşembe

Berrin Eczanesi
Muratpasa
Gülin Eczanesi
Muratpasa
Meydan Alper Eczanesi
Muratpasa
Olgan Eczanesi
Muratpasa
Sevil Eczanesi
Muratpasa
Sezin Eczanesi
Muratpasa
Babacan Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Hatayspor, Gaziantep maçında galibiyete odaklandı

Hatayspor, Gaziantep maçında galibiyete odaklandı

Afyonkarahisar'daki kazada yaşamını yitiren 5 öğrenci son yolculuklarına uğurlandı

Afyonkarahisar'daki kazada yaşamını yitiren 5 öğrenci son yolculuklarına uğurlandı

AK Parti'li Akbaşoğlu, "Çankırı Devrez Kızlaryolu Barajı" inşaatında son aşamaya gelindiğini açıkladı:

AK Parti'li Akbaşoğlu, "Çankırı Devrez Kızlaryolu Barajı" inşaatında son aşamaya gelindiğini açıkladı:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.