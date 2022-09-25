Antalya'da midibüs şoförünün ambulansa yol vermediği anlar kameraya yansıdı

Antalya'da tur midibüsünün siren çalarak ilerleyen ambulansa yol vermemesi, 112 Acil Sağlık çalışanlarınca telefon kamerasıyla kaydedildi.
Antalya'dan Manavgat'a yenidoğan nakleden bir ambulans, siren çalarak D-400 kara yolunda önünde ilerleyen tur midibüsü şoföründen yol vermesini istedi.
Bir süre siren ve korna çalmasına rağmen midibüs yol vermeyince ambulans şoförü, "818 yolu aç" diye anons yaptı. Uyarılara rağmen midibüs şoförünün sağa geçmek yerine, hızlanarak şeridinde devam ettiği görüldü.
Ambulansta bulunan görevliler, cep telefonu kamerasıyla bu anları kaydetti.
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