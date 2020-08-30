Antalya’da mobil otobüslerle Zafer Bayramı konserleri sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunun kent geneline yaşanması için düzenlediği mobil konserler sürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası ile yerel sanatçılardan oluşan Cumhuriyet Bandosu, mobil etkinlik otobüsleri ile Elmalı, Korkuteli, Serik, Kadriye ve Belek’te konser verdi. Caddelerde ellerinde Türk bayraklarıyla bandonun şarkılarına eşlik eden Antalyalılar coşkulu anlar yaşadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Mobil Etkinlik Otobüsü ile Elmalı’da konser veren Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın coşkusunu Elmalılılarla paylaştı. Elmalı şehir merkezini turlayan etkinlik otobüsü keyifli anlar yaşattı. Bandonun şarkılarına eşlik eden Elmalı halkı bu güzel ve anlamlı etkinlik için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Korkuteli’de coşkulu konser

Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası’nın Elmalı’dan sonraki durağı Korkuteli oldu. Korkuteli merkezinde ana cadde ve sokakları gezen mobil etkinlik otobüsü Şehitler Anıtı önünde halkın coşkulu katılımıyla konserine devam etti. Genç yaşlı her yaştan Antalyalı Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası’nı bayrak ve alkışlarıyla selamlayarak 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıl dönümünü kutladı.