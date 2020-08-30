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Antalya’da mobil otobüslerle Zafer Bayramı konserleri sürüyor

ANTALYA HABERLERİ  | 30.08.2020 13:25 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunun kent geneline yaşanması için düzenlediği mobil konserler sürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunun kent geneline yaşanması için düzenlediği mobil konserler sürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası ile yerel sanatçılardan oluşan Cumhuriyet Bandosu, mobil etkinlik otobüsleri ile Elmalı, Korkuteli, Serik, Kadriye ve Belek’te konser verdi. Caddelerde ellerinde Türk bayraklarıyla bandonun şarkılarına eşlik eden Antalyalılar coşkulu anlar yaşadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Mobil Etkinlik Otobüsü ile Elmalı’da konser veren Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın coşkusunu Elmalılılarla paylaştı. Elmalı şehir merkezini turlayan etkinlik otobüsü keyifli anlar yaşattı. Bandonun şarkılarına eşlik eden Elmalı halkı bu güzel ve anlamlı etkinlik için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Korkuteli’de coşkulu konser
Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası’nın Elmalı’dan sonraki durağı Korkuteli oldu. Korkuteli merkezinde ana cadde ve sokakları gezen mobil etkinlik otobüsü Şehitler Anıtı önünde halkın coşkulu katılımıyla konserine devam etti. Genç yaşlı her yaştan Antalyalı Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası’nı bayrak ve alkışlarıyla selamlayarak 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıl dönümünü kutladı.

Cumhuriyet Bandosu Serik’te
Yerel sanatçılardan oluşan Cumhuriyet Bandosu ise Seriklilerle buluştu. Cumhuriyet Bandosu Serik’te Salı Pazarı, Cuma Pazarı ve Çınaraltı Meydanı’nda halkla buluştuktan sonra, Boğazkent, Belek ve Kadriye’yi de mobil etkinlik otobüsü ile gezerek şarkı ve marşlarını seslendirdi. Bandonun çaldığı şarkılar Zafer Bayramı coşkusunu Serik’in cadde ve sokaklarına taşıdı.

Su gösterisi ilgiyle izleniyor
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı gösteri havuzunda marşlar ve Atatürk görselleri eşliğinde yapılan su gösterisi de ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle izleniyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün görselleri eşliğinde çalınan marşlar vatandaşlara gurur dolu anlar yaşatıyor.

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Antalya Namaz Vakitleri 30 Ağustos Pazar

İmsak
04:56
Sabah
06:20
Öğle
13:03
İkindi
16:42
Akşam
19:36
Yatsı
20:55

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Muratpasa
Beyaz Eczanesi
Muratpasa
Beyza Eczanesi
Muratpasa
Güllük Eczanesi
Muratpasa
Uğur Uysal Eczanesi
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Zeytin Eczanesi
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