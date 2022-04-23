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Antalya'da Müslüman olan yerleşik yabancılara iftar verildi

23.04.2022 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya: - "Müslüman olan yabancılar en çok ezandan, camilerden etkileniyorlar. Ezan onları manevi aleme götürüyor"

Antalya İl Müftülüğü, kentte Müslüman olan yerleşik yabancılar için iftar programı düzenlendi.

Antalya Öğretmenevi'nde verilen iftara, Kur'an-ı Kerim'den, ezan sesinden, camilerden ya da Müslümanların hayatından etkilenerek İslamiyet'i seçen yabancılar katıldı.

Dua programına eşlik eden yerleşik yabancılar, aileleri ve Müftülük personeliyle iftar yaptı.

İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, burada yaptığı konuşmada, ramazanın manevi ikramlar ve fırsat ayı olduğunu belirterek ramazan ayının günahlardan, hatalardan arınma ve vücudun bakım ayı olduğunu söyledi.

Ramazanın yardımlaşma, dayanışma, af, birlik, beraberlik, kardeşlik ayı olduğuna dikkati çeken Yalçınkaya, "Bugün Müslüman olmuş kardeşlerimize iftar veriyoruz. Onlarla bir araya geliyoruz, ortak bir iftar sevinci yaşamanın hazzını yaşıyoruz. Okunan Kur'an-ı Kerim'i, ilahileri huşuyla dinleyerek kardeşlerimizle İslam kardeşliğini sağlamış oluyoruz." dedi.

Son yıllarda yabancılardan Müslüman olmak için talep geldiğini anlatan Yalçınkaya, daha çok Türklerle evlenen ya da kente yerleşen yabancıların Müslüman olduğunu ifade etti.

Yabancıların araştırarak Kur'an-ı Kerim'in anlamını, Peygamber Efendimizin hayatını okuyarak Müftülüklere başvurduğunu aktaran Yalçınkaya, "Önce görüşme yapıyorlar daha sonra gelip Müslüman oluyorlar. Müslüman olan yabancılar, en çok ezandan, camilerden etkileniyor. Ezan onları manevi aleme götürüyor. İnsanların hidayetine vesile oluyor. Müslüman olan kardeşlerimizle irtibatımızı canlı tutuyoruz, ziyaretler ediyoruz." diye konuştu.

Yalçınkaya, davetlilere çeşitli hediyeler verdi.

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