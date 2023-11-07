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Antalya'da "Necip Fazıl Kısakürek 40. Yıl Sakarya Türküsü" konseri düzenlendi

07.11.2023 07:28 | Son Güncelleme:
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Etkinlikte orkestrasıyla sahne alan AK Parti İstanbul Milletvekili ve besteci Yücel Arzen, "Kudüs işgal altında" şarkısını ilk kez seslendirdi.

Antalya'da "Necip Fazıl Kısakürek 40. Yıl Sakarya Türküsü" konseri düzenlendi

AK Parti İstanbul Milletvekili ve besteci Yücel Arzen, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin son durağı Antalya'da, "Necip Fazıl Kısakürek 40. Yıl Sakarya Türküsü" konserinde orkestrasıyla sahne aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, son durağı Antalya'da devam ediyor.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve besteci Arzen de orkestrasıyla Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda "Necip Fazıl Kısakürek 40. Yıl Sakarya Türküsü" konseriyle festivale konuk oldu.

Arzen, müzisyen Sezen Kiremit ile Necip Fazıl Kısakürek'in şiirlerinden bestelenen şarkıları seslendirdi.

Yücel Arzen, yaptığı konuşmada, Necip Fazıl Kısakürek'in, şiir dünyasının çok önemli kalemi olduğunu belirterek, "Bu gece Necip Fazıl'ı, onun şiirlerini müzikli söyleyerek anlamaya çalışacağız. 'Sakarya Türküsü' Necip Fazıl'ın şaheseriydi." dedi.

Kısakürek'in "Şarkımız Bizim" şiirini söylerken içinden sürekli "Katil İsrail" diye geçireceğini ifade eden Arzen, şunları kaydetti:

"Bu katliamın karşısında durmamak mümkün mü? Geçen gün bir şarkı yaptım. Bunu ilk kez sizinle paylaşacağım. Bütün kötülüklerin tam da odağına ben Kudüs'ün işgal altında olduğu gerçeğini oturtuyorum. Yaşadığımız bütün kötülüklerin sebebi, Kudüs'ün işgal altında oluşudur. Ben böyle görüyorum. Kalbimizin Kudüs'ü işgal altında. Dolayısıyla kahrolsun İsrail."

Yücel Arzen ve orkestrası, konser sonunda izleyiciler tarafından yoğun alkış aldı.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Necip Fazıl Kısakürek

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