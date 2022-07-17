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  4. Antalya'da Nifrit Çayı'ndaki kirliliğin otel lojmanlarından kaynaklandığı belirlendi

Antalya'da Nifrit Çayı'ndaki kirliliğin otel lojmanlarından kaynaklandığı belirlendi

17.07.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da Nifrit Çayı'ndaki kirliliğin otel lojmanlarından kaynaklandığı belirlendi

Antalya'da Nifrit Çayı'ndaki kirliliğin otel lojmanlarından kaynaklandığı belirlendi

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Nifrit Çayı'nda balık ölümlerine neden olan kirliliğin, bölgede bulunan bir otelin lojmanlarından kaynaklandığı tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Kızılağaç Mahallesi'nden geçerek denize ulaşan Nifrit Çayı'nın, atık dökülerek kirletildiği ve kirliliğin balık ölümlerine neden olduğunun belirlendiği bildirildi.

Çayda kirliliğe neden olan atık suyun, Kızılağaç Mahallesi'nde bulunan bir otelin Karacalar Mahallesi'ndeki lojmanlarından geldiğinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, çevre koruma timinin konuyla ilgili araştırma ve inceleme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Manavgat jandarma

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