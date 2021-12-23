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Antalya'da önce kaldırıma, sonra otomobile çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

23.12.2021 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da önce kaldırıma, sonra otomobile çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

Antalya'nın Serik ilçesindeti trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Durmuş Kürşad Baysal'ın (55) kullandığı 07 YC 719 plakalı kamyonet, Serik-Antalya kara yolunda, önce yol kenarındaki kaldırıma, ardından aynı istikamette ilerleyen Murat Tanrıverdi yönetimindeki 01 FF 823 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, kamyonet sürücüsü yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Baysal, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kalp krizi geçirmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiği ileri sürülen Baysal'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya Serik

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