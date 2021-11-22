YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

22.11.2021 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İslamlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
Antalya'da zam yapan meslektaşlarına kızan fırıncı, ekmeği 2,25 liradan satışa sunduAntalya'da zam yapan meslektaşlarına kızan fırıncı, ekmeği 2,25 liradan satışa sundu
Anahtar Kelimeler:
antalya yangın

Antalya Namaz Vakitleri 22 Kasım Pazartesi

İmsak
06:12
Sabah
07:36
Öğle
12:48
İkindi
15:29
Akşam
17:51
Yatsı
19:10

Antalya Nöbetçi Eczaneler22 Kasım Pazartesi

Elmalı Eczanesi
Muratpasa
Farma Lara Eczanesi
Muratpasa
Gülay Eczanesi
Muratpasa
Işıklar Eczanesi
Muratpasa
Yeni Tuba Eczanesi
Muratpasa
Yenigün Eczanesi
Muratpasa
Hazal Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Sanatçı Kadir İnanır, Denizli'de yoğun bakımda tedavi altına alındı

Sanatçı Kadir İnanır, Denizli'de yoğun bakımda tedavi altına alındı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Adana'da düğünde çıkan silahlı kavgada 2’si çocuk 10 kişi yaralandı

Adana'da düğünde çıkan silahlı kavgada 2’si çocuk 10 kişi yaralandı

Hatay'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu bulundu

Hatay'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu bulundu

Vefat eden AK Parti'li İmran Kılıç'ın ailesine taziye ziyareti

Vefat eden AK Parti'li İmran Kılıç'ın ailesine taziye ziyareti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.