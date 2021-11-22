Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İslamlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.



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