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Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı

06.09.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkuteli ilçesindeki yangın, havadan müdahale ile kontrol altına alındı

Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan müdahale edildi.

Korucak mevkisindeki ormanlık alanda, yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Yüksek kesimlerde etkili olan yangına, 3 helikopter ve 2 uçakla müdahale edildi.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında 2 dönümlük alanın zarar gördüğü bildirildi.

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antalya Korkuteli orman yangını helikopter uçak

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