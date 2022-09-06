Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan müdahale edildi.

Korucak mevkisindeki ormanlık alanda, yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Yüksek kesimlerde etkili olan yangına, 3 helikopter ve 2 uçakla müdahale edildi.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında 2 dönümlük alanın zarar gördüğü bildirildi.



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