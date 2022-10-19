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Antalya'da ormanlık alandaki cinayetle ilgili 3 şüpheli tutuklandı

19.10.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da ormanlık alandaki cinayetle ilgili 3 şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde 15 yaşındaki çocuğun ormanlık alanda silahla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Varsak Menderes Mahallesi'nde 17 Ekim'de meydana gelen olayda hakkında bir gün önce kayıp müracaatı yapılan Y.D, annesine ait otomobile kız arkadaşı Y.S.Y'yi de alarak gezintiye çıktı.

Gece 02.00 sıralarında Hamza Taş Bulvarı'ndaki ormanlık alana gelen iki arkadaş, araçlarını yolun kenarına çekerek durdu. Bu sırada kendini polis olarak tanıtarak çiftin yanına gelen şüpheliden korkan Y.S.Y kaçtı. Şüpheli kişi Y.S.Y'yi ormanda tekrar yakaladı. Tuvalete gideceğini söyleyerek izini kaybettiren Y.S.Y, erkek arkadaşının ağabeyine ulaşarak yardım istedi.

Y.D'nin ağabeyi ile birlikte olay yerine gelen Y.S.Y, başından vurulmuş halde erkek arkadaşının cansız bedeni ile karşılaştı.

Otomobilin ise kayıp oyduğu ortaya çıktı. Gelişmelerin ardından Y.D'nin ağabeyi ve kız arkadaşı Y.S.Y, durumu polise bildirdi. İhbarın ardından çalışma başlatan polis ekibi, olay yeri incelemesinin ardından bölgedeki MOBESE ve iş yerlerinin güvenlik kameralarını mercek altına aldı.

Olayla ilgili önce iki ardından bir kişi olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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