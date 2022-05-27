Antalya'da örtü altı üreticilerine "yapışkan tuzak" desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi, örtü altı üretimde bitki zararlılarına karşı üreticilere 5 bin yapışkan tuzak dağıtımı yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü ekipleri, Manavgat'ta seralarda üretim yapan üreticilere bitki zararlılarıyla mücadele için bioteknik mücadele desteği sağlıyor.

Ziraat mühendisleri Çardak, Yavrudoğan, Denizyayaka ve Parakende mahallelerindeki çiftçilere hastalık, zararlı böceklere karşı mücadele eğitimi verdi.

Ardından seralarda inceleme yapan mühendisler, çiftçilere zararlı böceklere karşı nasıl mücadele edeceklerini uygulamalı anlattı.

Ekipler, 5 bin çiftçiye beyaz sinek zararlısıyla mücadelede kullanılan sarı tuzaklardan dağıttı.

Çardak Mahallesi'nde domates yetiştiriciliği yapan Abdullah Birer, büyükşehir çalışanlarının seralarına kadar gelip bitkileri incelediğini belirtti.

Ziraat mühendislerinin bitkileri yerinde inceleyerek kendilerine bilgi verdiklerini kaydeden Birer, "Dağıtılan sarı tuzak sayesinde ürünlerimizi ilaç atmadan yetiştirmeye çalışıyoruz. Bizlere maddi anlamda avantaj sağlıyor." dedi.

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