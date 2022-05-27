YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da örtü altı üreticilerine "yapışkan tuzak" desteği

Antalya'da örtü altı üreticilerine "yapışkan tuzak" desteği

27.05.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da örtü altı üreticilerine "yapışkan tuzak" desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi, örtü altı üretimde bitki zararlılarına karşı üreticilere 5 bin yapışkan tuzak dağıtımı yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü ekipleri, Manavgat'ta seralarda üretim yapan üreticilere bitki zararlılarıyla mücadele için bioteknik mücadele desteği sağlıyor.

Ziraat mühendisleri Çardak, Yavrudoğan, Denizyayaka ve Parakende mahallelerindeki çiftçilere hastalık, zararlı böceklere karşı mücadele eğitimi verdi.

Ardından seralarda inceleme yapan mühendisler, çiftçilere zararlı böceklere karşı nasıl mücadele edeceklerini uygulamalı anlattı.

Ekipler, 5 bin çiftçiye beyaz sinek zararlısıyla mücadelede kullanılan sarı tuzaklardan dağıttı.

Çardak Mahallesi'nde domates yetiştiriciliği yapan Abdullah Birer, büyükşehir çalışanlarının seralarına kadar gelip bitkileri incelediğini belirtti.

Ziraat mühendislerinin bitkileri yerinde inceleyerek kendilerine bilgi verdiklerini kaydeden Birer, "Dağıtılan sarı tuzak sayesinde ürünlerimizi ilaç atmadan yetiştirmeye çalışıyoruz. Bizlere maddi anlamda avantaj sağlıyor." dedi.

​​​​​​​

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da örtü altı üretimi karpuz ihracatından 2 haftada 1,5 milyon dolar gelirAntalya'da örtü altı üretimi karpuz ihracatından 2 haftada 1,5 milyon dolar gelir
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerlere rahmet dilediCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerlere rahmet diledi
Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü, şampiyonluk kupasını aldıSüper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü, şampiyonluk kupasını aldı
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 27 Mayıs Cuma

İmsak
03:55
Sabah
05:35
Öğle
12:59
İkindi
16:49
Akşam
20:14
Yatsı
21:47
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Karısının cenazesinden dönmüştü! Onu canlı görünce...

Karısının cenazesinden dönmüştü! Onu canlı görünce...

Diziden alacağı bölüm başı ücret şoke etti

Diziden alacağı bölüm başı ücret şoke etti

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Dehşeti yaşattılar! Bagaja kaptılar yetmedi, gaz bombasıyla...

Dehşeti yaşattılar! Bagaja kaptılar yetmedi, gaz bombasıyla...

“Göğüslerim o kadar büyüktü ki...”

“Göğüslerim o kadar büyüktü ki...”

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.