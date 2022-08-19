Antalya'da otelin güvenlik müdürünü silahla yaralayan kişi tutuklandı

Antalya'nın Serik ilçesinde daha önce çalıştığı otelin güvenlik müdürünü tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı.
Belek turizm merkezindeki bir otelin girişinde güvenlik müdürü M.U. ile 2 ay önce işten çıkarıldığı öğrenilen M.B. (40) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle şüpheli M.B. yanında getirdiği tabancayla M.U'yu yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve durumunun ağır olduğu öğrenilen M.U. buradaki müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Gözaltına alınan M.B. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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