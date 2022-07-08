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Antalya'da otellerden para kasası çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

08.07.2022 21:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da otellerden para kasası çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde otellerden para kasası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı bağlı Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekirova Mahallesi'ndeki otellerden farklı tarihlerde para kasası hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada ekipler hırsızlık olayını 2 kişinin gerçekleştirdiğini tespit etti. Zanlılar jandarmanın düzenlediği operasyonla suç aletleri ve çalınan paralarla yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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