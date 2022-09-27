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Antalya'da otizmli çocuklardan diyaliz hastalarına "kum torbası" desteği

27.09.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da otizmli çocuklardan diyaliz hastalarına "kum torbası" desteği

Antalya'da otizmli çocukların hazırladığı kum torbaları, hastanede diyaliz tedavisi gören hastalarına dağıtıldı.

Otizmli çocuklar, diyaliz hastalarının kateterlerinin çekilmesinin ardından ortaya çıkabilecek kanamalar için kullanılan kum torbalarını bir süre önce Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı etkinlikte hazırladı.

Çocuklar, hazırladıkları torbaları Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde diyaliz tedavisi gören hastalara hediye etti.

AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Halil Yalçın Yüksel ve Akdeniz Otizm Kulübü Dernek Başkanı Demet Çileli de programda çocuklara eşlik etti.

Çocukların kendi el emekleriyle kum torbalarını hazırladıklarını belirten Çelik, "Burası diyaliz hastalarının olduğu bir yer ve bu kum torbaları da onlar için bir ihtiyaç. Yapılan farkındalık çalışmasıyla otizmli çocukların neler başarabildiklerini de böylelikle görmüş oluyoruz. Son derece mutluyuz." dedi.

Başıbüyük ise hem otizm konusunda farkındalık oluşturmak hem de hastalara kum torbası desteği vermeyi amaçladıklarını ifade etti.

Sosyal sorumluluk projeleriyle otizm konusunda bilinç oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Çileli, "Otizmli çocuklarımızla geçtiğimiz günlerde Bakanımız Kasapoğlu ile yaptığımız kum torbalarını getirdik. Mutluyuz, işe yarayacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

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antalya diyaliz hastaları kum torbası

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