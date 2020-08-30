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Antalya'da otluk ve çalılık alanda yangın

ANTALYA HABERLERİ  | 30.08.2020 13:06 | Son Güncelleme

İtfaiye ekipleri, alevlerin yakındaki seralara sıçramaması için yoğun çaba gösteriyor

Antalya'nın Aksu ilçesinde seralara yakın otluk ve çalılık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Pınarlı Mahallesi'ndeki otluk ve çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de destek veriyor.

Ekipler, sazlık alana ulaşan alevlerin yakındaki seralara sıçramaması için yoğun çaba gösteriyor.

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