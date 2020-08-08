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Antalya'da otobüs şoförü ile yolcu arasındaki "maske" tartışması güvenlik kamerasında

ANTALYA HABERLERİ  | 08.08.2020 17:45 | Son Güncelleme

Otobüstekiler, maskeyi istendiği gibi takmayan kişiye tepki gösterdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi halk otobüsü şoförü ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan maske kuralına uymayan yolcu arasında yaşanan tartışma güvenlik kamerasına yansıdı.

Ünsal Mahallesi-Lara istikameti hattında çalışan 07 AU 0115 plakalı halk otobüsüne iki yolcu bindi. Otobüs şoförünün uyarısına rağmen yolculardan biri maskeyi istendiği gibi takmak istemedi

Bunun üzerine sürücü, maske kuralına uyulmadığı için otobüsü yolun kenarına park ederek daha fazla ilerleyemeyeceğini belirtti.

Otobüstekiler, maske kuralına uymayan kişiye tepki gösterdi.

Yolcunun araçtan inmesi üzerine, otobüs hareket etti.

Yaşananlar ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

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