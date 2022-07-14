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Antalya'da otomobil devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

14.07.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da otomobil devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kerim Sönmez (52) yönetimindeki 07 AE 439 plakalı otomobil, Avsallar Mahallesi'nde kaldırıma çarparak devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Ahmet Eroğlu (30) yaralandı.

Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekibince çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Sönmez, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Alanya kaza

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