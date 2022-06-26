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Antalya'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

26.06.2022 01:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza anı MOBESE kamerasınca kaydedildi

Antalya'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin Rus sürücüsü hayatını kaybetti.

H.K. idaresindeki 37 DE 883 plakalı otomobil ile Ruslan Mikhan (42) yönetimindeki 07 MA 8324 plakalı motosiklet, Kestel Mahallesi'nde çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi, Rus vatandaşı Mikhan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sürücünün cenazesi, incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna gönderildi.

Öte yandan, kaza anı MOBESE kamerasınca kaydedildi.

Antalya'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

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