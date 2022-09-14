YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da otomobil kanala devrildi, sürücü öldü, 1 kişi yaralandı

Antalya'da otomobil kanala devrildi, sürücü öldü, 1 kişi yaralandı

14.09.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da otomobil kanala devrildi, sürücü öldü, 1 kişi yaralandı

Antalya'nın Finike ilçesinde kanala devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Ali Abacıoğlu'nun (65) kullandığı 07 ARS 491 plakalı otomobil, Hasyurt Mahallesi Yarbaşı mevkisinde yoldan çıkarak kanala devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Abacıoğlu yaşamını yitirdi, Tamer Zengin yaralandı. Zengin, ambulansla Finike Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME 3 - Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındıGÜNCELLEME 3 - Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı
Ata tohumundan yetiştirilen "Yeşilçomlu kavunu" pazara inmeden alıcı buluyorAta tohumundan yetiştirilen "Yeşilçomlu kavunu" pazara inmeden alıcı buluyor
Uşak'ta pikapla üzerinden geçilen köpek koruma altına alındıUşak'ta pikapla üzerinden geçilen köpek koruma altına alındı
Anahtar Kelimeler:
antalya Finike kanal

Antalya Namaz Vakitleri 14 Eylül Çarşamba

İmsak
05:10
Sabah
06:31
Öğle
12:58
İkindi
16:29
Akşam
19:15
Yatsı
20:30
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Akılalmaz keşif! 100'e yakın çocuğun kalıntılarını buldular

Akılalmaz keşif! 100'e yakın çocuğun kalıntılarını buldular

Dikkatini dağıtmak istedi! Bir anda bluzunu kaldırıp...

Dikkatini dağıtmak istedi! Bir anda bluzunu kaldırıp...

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Hamileyken terk edilmişti! Hayat ona sürprizlerle geldi

Hamileyken terk edilmişti! Hayat ona sürprizlerle geldi

Kan davalı oldukları söyleniyordu! Yan yana yürümeleri şoke etti

Kan davalı oldukları söyleniyordu! Yan yana yürümeleri şoke etti

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.