Antalya'da otomobil kanala devrildi, sürücü öldü, 1 kişi yaralandı

Antalya'nın Finike ilçesinde kanala devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Ali Abacıoğlu'nun (65) kullandığı 07 ARS 491 plakalı otomobil, Hasyurt Mahallesi Yarbaşı mevkisinde yoldan çıkarak kanala devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Abacıoğlu yaşamını yitirdi, Tamer Zengin yaralandı. Zengin, ambulansla Finike Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz