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Antalya’da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

14.02.2023 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Finike ilçesinde otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Antalya’da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Finike ilçesi Yeşilköy Mahallesi Kaş-Kasaba karayolunda meydana geldi. Finike’ye seyir halinde bulunan Süleyman Demirbaş idaresindeki 07 CDP62 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Süleyman Demirbaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Feride Demirbaş ise yakınları tarafından hastaneye götürüldü.
Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.


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