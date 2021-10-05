Antalya'da otomobilin çarptığı 14 yaşındaki çocuk öldü

Antalya'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Kepez ilçesi Şelale Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Cesur İstimihan'a (14) sürücüsünün kimliği ve plakası belirtilmeyen otomobil çarptı.

Sağlık ekibince Kepez Devlet Hastanesine kaldırılan İstimihan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstimihan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarınca adli tıp morgundan alınarak toprağa verilmek üzere Mardin'e götürüldü.

Gözaltına alınan sürücünün polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



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