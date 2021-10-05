YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da otomobilin çarptığı 14 yaşındaki çocuk öldü

Antalya'da otomobilin çarptığı 14 yaşındaki çocuk öldü

05.10.2021 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da otomobilin çarptığı 14 yaşındaki çocuk öldü

Antalya'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Kepez ilçesi Şelale Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Cesur İstimihan'a (14) sürücüsünün kimliği ve plakası belirtilmeyen otomobil çarptı.

Sağlık ekibince Kepez Devlet Hastanesine kaldırılan İstimihan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstimihan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarınca adli tıp morgundan alınarak toprağa verilmek üzere Mardin'e götürüldü.

Gözaltına alınan sürücünün polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Belgeler sızdırıldı! Gizli imparatorluğu ortaya çıktıBelgeler sızdırıldı! Gizli imparatorluğu ortaya çıktı
Araçtan pompalı tüfek çıkardığını gören gözlerine inanamadı! Sokak ortasında ateş açtıAraçtan pompalı tüfek çıkardığını gören gözlerine inanamadı! Sokak ortasında ateş açtı
Devlet desteğiyle çiftlik kuran Özbek asıllı kadın, "organik süpermarket" için kolları sıvadıDevlet desteğiyle çiftlik kuran Özbek asıllı kadın, "organik süpermarket" için kolları sıvadı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya

Antalya Namaz Vakitleri 5 Ekim Salı

İmsak
05:30
Sabah
06:49
Öğle
12:51
İkindi
16:08
Akşam
18:43
Yatsı
19:57

Antalya Nöbetçi Eczaneler 5 Ekim Salı

Düzgün Eczanesi
Muratpasa
Gamze Eczanesi
Muratpasa
Güllük Eczanesi
Muratpasa
Özdeniz Eczanesi
Muratpasa
Zeynep Akman Eczanesi
Muratpasa
Zeytin Eczanesi
Muratpasa
Aktin Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Yeni Malatyaspor-Hatayspor maçının ardından

Yeni Malatyaspor-Hatayspor maçının ardından

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Adanaspor-Bandırmaspor maçının ardından

Adanaspor-Bandırmaspor maçının ardından

Göztepe-Giresunspor maçının ardından

Göztepe-Giresunspor maçının ardından

Giresunspor, Göztepe'yi yenerek Süper Lig'de 25 maç sonra galip geldi

Giresunspor, Göztepe'yi yenerek Süper Lig'de 25 maç sonra galip geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.