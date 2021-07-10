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Antalya'da otomobilin çarptığı 2 Polonyalı turist hayatını kaybetti

10.07.2021 00:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da otomobilin çarptığı 2 Polonyalı turist hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Polonyalı iki turist, otomobil çarpması sonucu öldü.

Antalya yönüne giden Alman vatandaşı Ahmad Harb'ın (24) kullandığı 07 NA 4487 plakalı otomobil, Konaklı Mahallesi D-400 karayolunda, yolun karşısına geçmeye çalışan Polonyalı Katarzyna Anna Hegerle (24) ve Maksym Marek Jasinki'ye (29) çarptı.

Kazada Hegerle ve Jasinki, olay yerinde hayatını kaybetti.

Araç sürücüsü Harb, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Cenazeler, jandarma ve savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Alanya Polonya

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