Antalya'da otomobilin çarptığı 2 Polonyalı turist hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Polonyalı iki turist, otomobil çarpması sonucu öldü.

Antalya yönüne giden Alman vatandaşı Ahmad Harb'ın (24) kullandığı 07 NA 4487 plakalı otomobil, Konaklı Mahallesi D-400 karayolunda, yolun karşısına geçmeye çalışan Polonyalı Katarzyna Anna Hegerle (24) ve Maksym Marek Jasinki'ye (29) çarptı.

Kazada Hegerle ve Jasinki, olay yerinde hayatını kaybetti.

Araç sürücüsü Harb, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Cenazeler, jandarma ve savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz