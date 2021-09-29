Antalya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Rus uyruklu Evgeny K. idaresindeki 07 HYA 98 plakalı otomobil, Konaklı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice Akkaya'ya (31) çarptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Akkaya'nın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Akkaya'nın cesedi, Alanya Belediyesi morguna götürüldü.

Otomobil sürücüsü Evgeny K, gözaltına alındı.



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