YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Antalya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

29.09.2021 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Antalya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Rus uyruklu Evgeny K. idaresindeki 07 HYA 98 plakalı otomobil, Konaklı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice Akkaya'ya (31) çarptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Akkaya'nın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Akkaya'nın cesedi, Alanya Belediyesi morguna götürüldü.

Otomobil sürücüsü Evgeny K, gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'de sınıfında tek! İşte fiyatıTürkiye'de sınıfında tek! İşte fiyatı
PARTNERÜnlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş ifşa etti! Sosyal medya bu video ile çalkalanıyorÜnlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş ifşa etti! Sosyal medya bu video ile çalkalanıyor
Antalya'da uçuruma yuvarlanan kamyonun şoförü hayatını kaybettiAntalya'da uçuruma yuvarlanan kamyonun şoförü hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Alanya

Antalya Namaz Vakitleri 29 Eylül Çarşamba

İmsak
05:25
Sabah
06:44
Öğle
12:53
İkindi
16:14
Akşam
18:52
Yatsı
20:06

Antalya Nöbetçi Eczaneler29 Eylül Çarşamba

Aslıhan Eczanesi
Muratpasa
Beyza Eczanesi
Muratpasa
Genca Eczanesi
Muratpasa
Gökçen Eczanesi
Muratpasa
İmge Eczanesi
Muratpasa
Özçağlar Eczanesi
Muratpasa
Çözen Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Galatasaray-Göztepe maçının ardından

Galatasaray-Göztepe maçının ardından

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Yalova'da minibüste unutulan 111 bin lirayı iki gün sonra polis buldu

Yalova'da minibüste unutulan 111 bin lirayı iki gün sonra polis buldu

Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe maçının ardından

Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.