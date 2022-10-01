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Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

01.10.2022 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Seydişehir-Akseki kara yolu Yarpuz mevkisinde, sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen bir otomobil ile yine sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 35 Y 4463 plakalı motosiklet çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından sürücünün cesedi Akseki Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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