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Antalya'da pansiyonda çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

21.01.2022 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da pansiyonda çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde pansiyonda çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Tahılpazarı Mahallesi'ndeki bir pansiyonda kalan R.Ö. (36) ile Süreyya Pıhlız (52) arasında banyo bekleme sırası nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.Ö, Pıhlız'ı bıçakla yaraladı. Pansiyon görevlileri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen motorize yunus timleri, sağlık görevlileri gelinceye kadar yaralının boğazına tampon yaptı. Yağmur nedeniyle bir görevli de Pıhlız'ın üzerini havluyla örttü.

Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. R.Ö. ise gözaltına alındı.

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