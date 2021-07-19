Antalya'da park halindeki otomobil kundaklandı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde park halindeyken kundaklanan otomobildeki yangını itfaiye ekibi söndürdü.

Pınarbaşı Mahallesi 713 Sokak'ta yerleşik Rus vatandaşı S.B. adlı kadına ait 07 MB 0506 plakalı otomobilin yandığını gören komşuları, itfaiyeye haber verdi.

Çevredekiler itfaiye ekibi gelene kadar araçtaki yangına kendi imkanlarıyla müdahale etti.

İtfaiyenin söndürdüğü araç yangınının kasten çıkarıldığı belirlendi.

Polis ekipleri, olayın şüphelisi olduğu belirlenen M.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.



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