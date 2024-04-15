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Antalya'da parkta tabancayla vurulmuş halde bulunan kişi öldü

AA AA
15.04.2024 15:12
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Antalya'nın Kepez ilçesinde tabancayla vurulan kişi hastanede yaşamını yitirdi.

Yavuz Selim Mahallesi Suphi Türel Caddesi'ndeki parkta bir kişinin yaralı olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tabancayla vurulduğu belirlenen Fırat Erbi (24), sağlık ekibince Antalya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Erbi'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olay yerinde 4 boş mermi kovanı bulan polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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