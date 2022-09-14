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Antalya'da pide fırınında çıkan yangın söndürüldü

14.09.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da pide fırınında çıkan yangın söndürüldü

Antalya'da pide fırınında çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Serik ilçesinde pide fırınında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çınaraltı Meydanı'ndaki fırında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Yangın, iş yerinde hasara neden oldu.

Antalya’da pide fırınında çıkan yangın söndürüldü

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Anahtar Kelimeler:
antalya Serik

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