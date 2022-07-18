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Antalya'da plaj görevlileri ile tatilciler arasındaki arbede güvenlik kamerasına yansıdı

18.07.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da plaj görevlileri ile tatilciler arasındaki arbede güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yasak olan yerden denize atlamak isteyen grup ile plaj görevlileri arasında çıkan arbede güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Muratpaşa Belediyesinin Konserve Koyu Falez Plajı'na gelen 10 kişilik grup, yasak olan yerden denize atlamak istedi.

Bu sırada plajın güvenlik görevlileri, grubu uyararak atlamalarına izin vermedi. Grup ile güvenlik görevlileri arasında başlayan tartışma sırasında arbede çıktı.

Plajdaki arbede güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görevliler, arbedenin ardından plajdan ayrılan kişiler hakkında polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Darbedilen plaj çalışanlarından Şengül Türkkan, saldırganların şemsiyelerin demirleriyle kendilerine vurduklarını söyledi.

Türkkan'ı ziyaret eden Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da mavi bayrak standardındaki plajı açık tutmaya devam edeceklerini belirtti.

Bu tarz saldırılarla ilgili plajda güvenlik önlemi alacaklarını anlatan Uysal, olay çıkaran kişileri bir daha asla plajlara almayacaklarını söyledi.

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muratpaşa belediyesi

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