Antalya'da polis ekipleri KPSS'ye geç kalanların imdadına yetişti

Antalya'da polis ekipleri, Kamu Personeli Seçme Sınavı Ortaöğretim'e (2020-KPSS Ortaöğretim) geç kalan adayları yetiştirmek için seferber oldu.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından "Geleceğimizin teminatı gençlerimizin her zaman yanındayız. Bizler sizler için varız" başlığıyla yapılan paylaşımda, sınav merkezlerine geç kalan, yanlış okula giden veya evraklarında eksiklik bulunan adayların polis ekiplerince okula yetiştirildiği anların videoları yer aldı.

Videoda motosikletli trafik polisinin arkasında sınava yetişmeye çalışan bir aday, "Sınava geç kalıyordum. Polis ağabeyim beni gördü. Beni sınava yetiştiriyor. Polisimizden Allah razı olsun. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar." dedi.

Sınava geç kalan bir kadın adayı da ekip otomobiliyle yetiştiren polis memuru, "Çok mutlu olduk seni sınava yetiştirdiğimiz için. Sınavda başarılar. İnşallah istediğin puanları alırsın. Bir an önce okula gir." diye konuştu.

