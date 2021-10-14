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Antalya'da polisin durdurmaya çalıştığı kişiye araç çarptı

14.10.2021 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da polisin durdurmaya çalıştığı kişiye araç çarptı

Antalya'da polisin hareketlerinden şüphelenerek durdurmaya çalıştığı kişi, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.

Antalya Adliyesine gelen Babacan Darılmaz (30) polis ve adliye güvenliğine, birilerinin kendisini silahla kovaladığını söyleyerek şüpheli hareketlerde bulundu.

Polis ve adliyede görevli özel güvenlik görevlileri, koşmaya başlayan Darılmaz'ı durdurmaya çalıştı. Bunun üzerine Dumlupınar Bulvarı'na doğru koşan Darılmaz, Gültekin İpek'in kullandığı 06 GS 162 plakalı aracın üzerine atladı.

Çarpmanın etkisiyle Darılmaz ve ticari araç sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı Darılmaz'a ilk müdahaleyi yaparak, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Hafif yaralanan ticari araç sürücüsü ise ayakta tedavi edildi.

Sürücü İpek, gazetecilere, aracında bir kulüpte forma giyen basketbol oyuncularının bulunduğunu ve onlara bir şey olmadığını söyledi.

Takımda sürekli sakatlıkların olduğunu belirten İpek, "Takımda kaza, bela, sakatlıklar oluyor diye kaptan kurban kestirdi oradan geliyorduk. İşte kaza bir daha kaza oldu." diye konuştu.

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