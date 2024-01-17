YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor

Antalya'da sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor

17.01.2024 08:01 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Kaş ve Kumluca ilçelerinde sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kaş genelinde dün başlayan ve aralıklarla devam eden yağış akşam saatlerinde etkisini artırdı.

Yağış nedeniyle kırsal kesimlerdeki mahallerde ev ve seraları su bastı.

Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar trafikte gitmekte zorlandı.

Taşan dereler ve heyelanlardan dolayı bazı mahallerde yollar ulaşıma kapandı.

Kaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı iş makineleri taşan dereler ve kapanan yollarda çalışmalarını sürdürüyor.

Kumluca'da sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, bazı yollar kapandı.

Kumluca Belediyesi ekipleri, ilçede tıkanan yağmur suyu kanalları ve kanalizasyon hatlarını açmak için çalışma yürütüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"2. Sıfır Atık Mutfakta Başlar" yarışmasının kazananları ödüllendirildi"2. Sıfır Atık Mutfakta Başlar" yarışmasının kazananları ödüllendirildi
Marmaris Belediyesi Karadere’de biriken atıkları temizlediMarmaris Belediyesi Karadere’de biriken atıkları temizledi
Bin 700 seçmenli mahallede 10 muhtar adayı tartışma konusu olduBin 700 seçmenli mahallede 10 muhtar adayı tartışma konusu oldu
Anahtar Kelimeler:
antalya kaş su baskını sağanak

Antalya Namaz Vakitleri 17 Ocak Çarşamba

İmsak
06:38
Sabah
08:02
Öğle
13:12
İkindi
15:50
Akşam
18:12
Yatsı
19:31

Antalya Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Çarşamba

Şahin eczanesi
Alanya
Güçlü eczanesi
Serik
Ada eczanesi
Kemer
Sarier eczanesi
Demre
Ay eczanesi
Alanya
Beşibirlik eczanesi
Dosemealti
Kumsal eczanesi
Muratpasa
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Zorlu koşullarda konforlu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

Zorlu koşullarda konforlu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.