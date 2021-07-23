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Antalya'da sahilde hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 şüpheli yakalandı

23.07.2021 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da sahilde hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 şüpheli yakalandı

Antalya'da sahilde hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 şüpheli yakalandı

Antalya'da sahilde cep telefonu ve çanta çaldığı öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Muratpaşa ilçesindeki Beach Park sahilinde 4 şüphelinin denize girenlerin cep telefonlarını ve bir kişinin çantasını alarak kaçtığını fark etti.

Bir yandan şüphelileri kovalamaya başlayan vatandaşlar bir yandan da durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine sahile polis ekibi sevk edildi. Şüphelilerin seyir terası altındaki ormanlık alana kaçtıklarının belirlenmesi üzerine bölgede yapılan aramada, O.O (19), E.A (16), S.A (17) ve Y.T (17) yakalandı. Şüphelilerin gösterdiği alanda da 3 cep telefonu ve içinde bir miktar paranın olduğu çanta bulundu.

Cep telefonları ile çanta yapılan incelemenin ardından sahiplerine teslim edildi.

Şüpheliler polis merkezine götürüldü.

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