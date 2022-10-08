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Antalya'da sahte içki operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

08.10.2022 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da sahte içki operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Kepez, Aksu ve Manavgat ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, sahte içki üretip satışını yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Kepez, Aksu ve Manavgat ilçelerinde 4 ayrı yerde sahte içki üretimi ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katıldığı operasyonlarda, 194 litre viski, 256 litre etil alkol, 950 bandrol, 2 bin 485 adet boş şişe, 400 etiket ve 184 içki aroması ele geçirildi.

Operasyonlarda 4 zanlı gözaltına alındı.

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