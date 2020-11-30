YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da salgın döneminde bilişim sektöründeki firma sayısı arttı

Antalya'da salgın döneminde bilişim sektöründeki firma sayısı arttı

ANTALYA HABERLERİ  | 30.11.2020 16:28 | Son Güncelleme

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin: - "2017'ye kadar ATSO'ya kayıtlı 497 bilişim şirketi varken son 4 yılda bu sayıya 451 yeni firma eklenerek bilişim sektöründe 948 firma faaliyet göstermeye başladı" - "Firma sayımız 4 yıl öncesine göre neredeyse 2 katına çıkmış oldu. Pandemi dönemi de sektörün büyümesinde önemli rol oynadı" - "Antalya'da bu yönde çok ciddi bir büyüme yakaladık. Antalya'nın, Türkiye'nin Silikon Vadisi olması için çalışıyoruz"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odasına (ATSO) kayıtlı bilişim sektöründeki firma sayısı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dönemindeki artışla 948'e yükseldi.

Başkanı Davut Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, ATSO’ya kayıtlı bilişim sektörü firması sayısının 2017'den bu yana önemli bir büyüme kaydettiğini bildirdi.

Özellikle dünyayı etkisi altına alan salgın döneminde bilişim sektörüne 141 yeni firmanın kaydolduğunu vurgulayan Çetin, şunları kaydetti:

"ATSO olarak 2016'da gündemimize endüstri 4.0'ı aldık. Bir sonraki yılı 'İnovasyon Yılı' ilan ederek dikkatleri bu yöne çektik. 2017'ye kadar ATSO'ya kayıtlı 497 bilişim şirketi varken son 4 yılda bu sayıya 451 yeni firma eklenerek bilişim sektöründe 948 firma faaliyet göstermeye başladı. Firma sayımız 4 yıl öncesine göre neredeyse 2 katına çıkmış oldu. Pandemi dönemi de sektörün büyümesinde önemli rol oynadı. Antalya'da bu yönde çok ciddi bir büyüme yakaladık. Antalya'nın, Türkiye'nin Silikon Vadisi olması için çalışıyoruz."

Çetin, TOBB tarafından düzenlenen en hızlı büyüyen şirket sıralamalarında bilişim firmalarının öne çıktığını ifade etti.

Antalya'nın bu sektörde başarılı bir büyüme trendi yakaladığına işaret eden Çetin, ilerleyen yıllarda bilişim sektörünün, kent için tarım ve turizm gibi lokomotif sektör olmasını diledi.

Daha önce "Caddeden geçeni değil, internette dolaşanı yakalamanın zamanıdır" diye bir açıklama yaptığını hatırlatan Çetin, özellikle salgın sürecinde bu sözün öneminin daha iyi anlaşıldığını belirtti.

Çetin, ATSO olarak salgın döneminde de özellikle dijitalleşme, e-ticaret ve e-ihracat konularında üyelere eğitim ve danışmanlık hizmeti sunduklarını bildirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'İsteyen inanır, isteyen inanmaz' 'İsteyen inanır, isteyen inanmaz'
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi

Antalya Namaz Vakitleri 30 Kasım Pazartesi

İmsak
06:19
Sabah
07:44
Öğle
12:51
İkindi
15:27
Akşam
17:48
Yatsı
19:08

Antalya Nöbetçi Eczaneler30 Kasım Pazartesi

Düzgün Eczanesi
Muratpasa
Ela Eczanesi
Muratpasa
Müğren Eczanesi
Muratpasa
Pamuk Şeker Eczanesi
Muratpasa
Portakal Çiçeği Eczanesi
Muratpasa
Yeni Burdur Eczanesi
Muratpasa
Melek Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.