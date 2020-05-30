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Antalya'da salgın sürecinde "arabada sinema" keyfi

ANTALYA HABERLERİ  | 30.05.2020 22:47 | Son Güncelleme

Antalya'da salgın sürecinde "arabada sinema" keyfi

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde, uzun süredir evde kalan vatandaşlara moral olması için "arabada sinema" etkinliği yapıldı.

Konyaaltı Belediyesi salgın sürecinde vatandaşlara moral vermek için Uncalı bölgesi açık pazar alanına dev ekranlarda sinema sistemi kuruldu.

Yaklaşık 100 aracın alındığı alanda çevreye rahatsızlık verilmemesi için sinema filminin sesi araç radyo frekansıyla araç içinden dinlendi. Vatandaşlar Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı "Aile Arasında" filmini seyretmenin keyfini çıkardı.

Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, salgın sürecinde insanların kültür ve sanattan uzak kalması nedeniyle arabada sinema etkinliğini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Belediye olarak duyuru yaptıkları ilk günden beri yoğun talep aldıklarını belirten Bostan, "İlk başlarda etkinliği iki günlük olarak planlıyorduk ama talep çok fazla olunca vatandaşlara bir ay boyunca sinema keyfi yaşatmaya karar verdik. Türk Sineması ve diğer sinema filmlerinden güzel filmler gösterilecek. Filmler sadece araçlardan izlenebilecek ve sosyal mesafe dikkat edilip, maske takma zorunluluğu olacak." dedi.

Arabada sinema keyfini ailesiyle çıkaran Bülent Kaya, salgın nedeniyle aylardır dışarıya çıkamadıklarını anlattı. Belediyenin düzenlediği sinema etkinliğini duyunca çok sevindiklerini belirten Kaya, "Ailemizle çayımızı, mısırımızı alıp geldik. Sinemaya gidemiyorduk, sosyal bir aktivitemiz kalmamıştı. Bu bizim için güzel bir nostalji oldu." diye konuştu.

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