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Antalya'da servis aracının devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı

03.02.2023 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde servis minibüsünün devrildiği kazada 10 kişi yaralandı.

Ermenek Mahallesi Kardeş Kentler Caddesi mezarlık karşısında kimliği henüz öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 07 BBU 540 plakalı minibüs, yol kenarındaki 2 ağaca çarparak devrildi.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü ve 9 yolcu sağlık ekiplerince ambulanslarla yakınlardaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavileri süren yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Servis aracının bir otomobil firmasının çalışanlarını taşıdığı öğrenildi.

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