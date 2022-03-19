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Antalya'da silah kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

19.03.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da silah kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde, içinde kaçak silahların bulunduğu valizi çöp konteynerine atmaya çalışırken yakalanan şüpheli tutuklandı.

Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Kirişçiler Mahallesi'nde silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda, şüpheli Ş.B'yi silah ve mühimmat kaçakçılığı yapmak için kullandığı valizi çöp konteynerine atıp kaçmaya çalışırken yakaladı.

Zanlının çöpe attığı valiz ve evindeki aramada, 10 tabanca, 10 şarjör ve 37 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı Ş.B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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