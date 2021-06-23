Antalya'da silah ticareti operasyonunda gözaltına alınanlardan 4'ü tutuklandı

Antalya'da örgütlü olarak silah ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 şüpheliden, adliyeye sevk edilenlerden 4'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Manavgat ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, silah ve mühimmat kaçakçılığına ilişkin ortak çalışma başlatıldı.

Buna göre örgütlü olarak silah ticareti yaptıkları tespit edilen İ.İ, U.Ç, D.E, A.E, İ.Y, M.K, M.K. ve E.Y'ye yönelik operasyon düzenlendi.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 21 tabanca, 22 tabanca şarjörü, 57 tabanca mermisi, 1 tabanca namlusu değiştirme aparatı, 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Bir kişi hakkında ise işlemler devam ediyor.

