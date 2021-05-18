Antalya'da silahla bacağından vurulan kişi yaralandı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bacağından silahla vurulan kişi tedavi altına alındı.

Yuva Mahallesinde dün 23.00 sıralarında evinin önüne gelen Ahmet T'ye (39) kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce av tüfeğiyle ateş açıldı.

Sağ bacağından yaralanan Ahmet T, 112 Acil Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ahmet T'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Jandarma ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

