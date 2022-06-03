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Antalya'da silahlı kavgada 2 kişiyi yaralayan sanığa 11 yıl 3 ay hapis cezası

03.06.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da silahlı kavgada 2 kişiyi yaralayan sanığa 11 yıl 3 ay hapis cezası

Antalya'da çıkan kavgada, 2 kişiyi tüfekle yaralayan 74 yaşındaki sanık 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Dursun B. ile avukatı katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık, suçsuz olduğunu öne sürerek, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Dursun B'yi, Sinan Genç’i "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl, Selahattin Günay’ı yaralama suçundan ise 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

- İndirim uygulanmadı

Duruşma ardından gazetecilere açıklama yapan sanık avukatı Çiğdem Baysal, müştekilerin şikayetten vazgeçmesine karşın mahkeme heyetinin hiçbir indirim uygulamadığını savunarak, kararı temyiz edeceklerini kaydetti.

Altınova Düden Mahallesi'nde 10 Mayıs 2021'de, Dursun B. ile Sinan Genç (50) arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü.

Dursun B. elindeki tüfekle ateş ederek Sinan Genç ve kavgayı ayırmaya çalışan Selahattin Günay'ı yaralamıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sanığa, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince elektronik kelepçe takılarak ev hapsi kararı verilmişti.

Sanık, ilk duruşmada müştekilerin şikayetlerinden vazgeçmesi üzerine tutuksuz yargılanmaya başlanmıştı.

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