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Antalya'da silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti

12.10.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti

Antalya'nın Kepez ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Güneş Mahallesi 5041 Sokak'ta kızı ve torunlarıyla müstakil evde yaşayan 67 yaşındaki Gazale Aktaş ikinci el pazarına kıyafet satmak için market arabasıyla evinden çıktı.

Eşyaların bir bölümünü pazara bırakan Aktaş, kalan malzemeleri almak için yeniden market arabasıyla evine doğru dönüşe geçti. Bu sırada bir genç, yanına yürüyerek geldiği Aktaş'a tabanca ile ateş etti.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan ve olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yakındaki hastaneye kaldırılan Aktaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme yaptı.

Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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cinayet antalya silahlı saldırı

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