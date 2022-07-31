Antalya'da sınava geç kalan adayları polis ekipleri yetiştirdi

Antalya'da sınav giriş evraklarını kaybeden ya da evinde unutan 13 adayın yardımına polis ekipleri yetişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetme Şubesi ekipleri, Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girecek adayların mağdur olmaması için seferber oldu.

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesine gelen bir adayın kimlik kartını unuttuğunu fark etmesi üzerine ekipler, adayı Meltem Mahallesi'ndeki evine götürüp, kartını alarak tekrar sınava yetiştirdi.

Otobüs durağında beklerken sınav giriş belgesini kaybeden bir öğrenciyi polis aracıyla Yakut Çarşısı'ndaki sınav merkezine ulaştıran ekipler, giriş belgesi almasını sağladıkları öğrenciyi sınava gireceği İletişim Fakültesine ulaştırdı.

Ekipler, sınav merkezine gelirken nüfus cüzdanını kaybeden bir adayı da motorize araçla önce Muratpaşa Nüfus Müdürlüğüne, ardından tekrar sınava gireceği Melahat Faraçlar Ortaokuluna yetiştirdi.

Polis ekiplerinin, toplam 13 adayın evraklarını tamamlamalarına yardımcı olarak, sınav merkezlerine götürdükleri kaydedildi.



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