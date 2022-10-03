Antalya'da su kuyusunda erkek cesedi bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 83 yaşındaki adam su kuyusunda ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Uzunkale Mahallesi Güzelli mevkisinde yaşayan Mehmet Güzel'i evde bulamayan yakınları kendisini aramaya başladı.

Yakınları evin yakınında bulunan su kuyusunun yanında Güzel'e ait ayakkabı ve kıyafetler olduğunu fark etti.

İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Su kuyusuna inen itfaiye ekipleri, yaşlı adamın cansız bedenine ulaştı.

Kuyudan çıkartılan Güzel’in cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz